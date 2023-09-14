«صحة القليوبية» تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا تنظيميا اليوم الخميس، حضره الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، ودكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات.

وضع خطة عمل خاصة للإدارات المختلفة

ناقش وكيل وزارة الصحة أثناء الاجتماع عدة موضوعات، جاءت كالتالي:

- ضرورة وضع خطة عمل خاصة بمديري الإدارات خلال الفترة القادمة، تعتمد على عدة محاور أهمها التقييم الذاتي لكل إدارة صحية، ووضع رؤية للأهداف المطلوبة، وكيفية الوصول إليها.

- تكليف مديري الإدارات باختيار 5 أماكن على مستوى من التميز من وحدات ومراكز الرعاية الأولية للتسجيل في هيئة الاعتماد.

- التأكيد على تفعيل العيادات التخصصية المسائية بالوحدات الصحية، والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة بكافة التخصصات، لتحسين الموارد الاقتصادية للمنشآت الصحية.

- أوصى وكيل الوزارة بضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بأعمال تنظيم الأسرة، وألا تقل نسبة مسخدمي وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى عن 30% من إجمالي عدد المنتفعات.

- تفعيل حركة الملف داخل الوحدات والمراكز الطبية، وإنشاء ملفات جديدة لجميع المترددين، استعدادا للانضمام للتأمين الصحي الشامل.

- تفعيل دور الرائدات الريفيات في المبادرات الرئاسية، وأعمال تنظيم الأسرة.

- تكليف مديري الإدارات بعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين داخل كل إدارة.

-ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ.

- تكثيف المرور من قبل مراقبي الأغذية على المنشآت الغذائية.

- تكليف مسئول التطعيمات بتشكيل لجنة للمرور على ثلاجات الطعوم بالمحافظة.

-تم إصدار أمر إداري لفريق المرور بالمديرية، وكذلك بجميع الإدارات الصحية.

أعمال التدريب للفرق الطبية

بعرض ملف المرورات والإنجازات يوم السبت من كل أسبوع على وكيل الوزارة.

- تكثيف أعمال التدريب للفريق الطبي خاصة على أعمال الطوارئ.

- الاهتمام بوسائل السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصحية.