حظك اليوم برج الحوت السبت 30-9-2023 مهنيا وعاطفيا

يقول الخبراء إن برج الحوت هو برج مائي، لديه العديد من الصفات الإيجابية، فهو عقلاني وعاطفي في نفس الوقت، ويفكر بحكمة ومنطق، عنده الشاجعة والجرأة، وقد يكون متهورًا أحيانًا، ولكن العاطفة تلعب الجزءَ الأكبر بشخصيته، مما يجعله قادرًا على التعامل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التلية حظك اليوم برج الحوت السبت 30-9-2023 مهنيًا وعاطفيًا، وفقًا لخبراء الأرصاد.

حظك اليوم برج الحوت السبت 30-9-2023 مهنيا

قد تؤثر بك بعض المعوقات في تلك المرحلة، وهو الأمر الذي يخلق ضغطًا عصبيًا كبيرًا يؤثر بشكل سلبي على عملك، ولذا فيقولن حاول أن تتجاوز تلك المعوقات بقدر الإمكان، واستكمل سعيك للوصول لما تبتغيه، وتفكيرك وعملك هو ما سيستمر.

حظك اليوم برج الحوت السبت 30-9-2023 عاطفيًا

أما من الناحية العاطفية فيرى الخبراء أن المشاعر المضطربة أحيانًا، تعمل على تشويشك عما أنت بصدده حاليًا، ولذا لا تسمح لهذه المشاعر السلبية أن تطفو عليك، وتعكر صفو سعادتك، بل استمتع بالمتاح، واسعى للأفضل، حتى تصنع المستحيل.