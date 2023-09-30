ترامب: نظام الانتخابات الأمريكية كارثي وسنستعيد كاليفورنيا من الديمقراطيين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن نظام الانتخابات في بلاده كارثي، مضيفا أن الجمهوريين سيستعيدون كاليفورنيا من الديمقراطيين.

وأشار ترامب، إلى أن حدود بلاده ليست بأمان بسبب جو بايدن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الأمريكي السابق: الديمقراطيون يسعون إلى إسقاط «برج ترامب»

وطلب ترامب، من مؤيديه التبرع لحملته الرئاسية لعام 2024 قبل الموعد النهائي، وقال الرئيس الأمريكي السابق، في رسالة عبر البريد الإلكتروني للجنة المشتركة لجمع التبرعات: «بعد أربع اعتقالات زائفة، ولوائح اتهام، وحتى صور مجهولة فشلت في كسري، يحاول قاض ديمقراطي الآن تدمير شركتي العائلية».

وتابع ترامب، أن الديمقراطيين يسعون إلى إسقاط «برج ترامب» الشهير عالميًا وفرض ما يسميه البعض عقوبة الإعدام للشركات عليه، وفق لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.