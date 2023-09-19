جو بايدن يخسر أمام «ترامب» في استطلاع رأي «هارفارد»

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي والسيناتور تيم سكوت، في العديد من الاستطلاعات الخاصة بعام 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

استطلاع رأي بين بايدن وترامب

ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته جامعة هارفارد، لم يتحقق للرئيس جو بايدن، مستوى ثقة يمكن أن يكون مطمئنًا به، وكما أظهر الاستطلاع أن 44% من المشاركين أعربوا عن نية التصويت لصالح ترامب في حالة منافسة افتراضية بينه وبين بايدن في عام 2024، في حين أعرب 40% عن دعمهم للرئيس الحالي، وقال 15% من المشاركين إما أنهم غير متأكدين أو لا يعرفون من سيدعمون.

وفقًا للاستطلاع، أظهرت النتائج أيضًا أن 41% من المشاركين أعربوا عن دعمهم لـ هيلي، مقارنة بـ 37% الذين أعربوا عن دعمهم لـ بايدن، وعندما سئل المشاركون عن السباق بين بايدن وسكوت، أظهرت النتائج أن الرئيس حصل على 37% من الدعم، في حين حصل سكوت على 39%.

ومع ذلك، أظهرت الاستطلاعات نسبة أكبر من المشاركين الذين أبدوا عدم التأكيد أو الغموض بشأن الشخص الذي سيدعمونه؛ حيث بلغت 21% في حالة سباق بايدن-هايلي، و25% في سباق بايدن-سكوت.

الاستطلاع يظهر أن بايدن أفضل من مايك بنس

وفي ضوء ذلك، أظهر الاستطلاع أن أداء بايدن كان أفضل في مواجهة مايك بنس، حيث حصل بايدن على 42% من الدعم بينما حصل بنس على 36%، وكان الحاكم رون ديسانتيس (على اليمين) يتخلف عن بايدن بنسبة 42% مقابل 38%، وحصل رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي على 37% بينما حصل بايدن على 39%.

وكان على الأقل 20% من المشاركين في كل من تلك المباريات غير متأكدين أو لم يعرفوا من سيدعمون، بالإضافة إلى ذلك تشير المنافسات المتقاربة بين بايدن والعديد من مرشحي الحزب الجمهوري إلى أن انتخابات 2024 قد تكون مثيرة جدا.