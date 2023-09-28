ترامب يهاجم إدارة بايدن: أمريكا تستجدي العالم للحصول على الطاقة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت تستجدي الدول الأخرى للحصول على احتياجاتها من الطاقة، متهماً الرئيس الحالي جو بايدن بالاهتمام بثراء أسرته فقط.

كما وجه ترامب اتهامات للرئيس بايدن بـ«خداع العمال»، لكنه في الحقيقة يعمل لصالح منظمة التجارة العالمية والصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، في تقرير لها اليوم الخميس.

ترامب: بايدن سلم قطاع السيارات الأمريكي للصين

كما وجه الرئيس الجمهوري السابق انتقادات حادة لصناعة السيارات الكهربائية، معتبراً أنها ليست صديقة للبيئة، وتستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وأضاف أن بايدن سلم قطاع السيارات الأمريكي إلى الصين، كما أهدى أفغانستان لحركة «طالبان»، وتابع ترامب قائلاً إنه «كلما ارتفعت نسب التأييد له، زادت لوائح الاتهام ضده».

من جانبها، تمسكت القاضية الأمريكية تانيا تشاتكان، في محكمة بالعاصمة واشنطن، برئاسة جلسات محاكمة ترامب بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، رافضة اتهامات وجهها لها دفاع الرئيس السابق بعدم الحياد.

ومن المقرر، عقد محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 4 مارس 2024، وكان محاموه قد طلبوا في 11 سبتمبر من القاضية تشاتكان التنحي عن نظر القضية، وفقاً لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.