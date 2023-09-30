10 معلومات عن عبد الرحمن ابن الفنانة أنغام.. «ظهر في آخر حفلاتها»

في حب وتناغم ظهرت الفنانة أنغام، رفقة نجلها عبد الرحمن في حفلها بالكويت على المسرح ومازحته وهي تحتضنه، معبرة له عن حبها الشديد، ما دفع البعض للبحث عن معلومات عنه، ونقدمها لكم في السطور التالية، إذ أنه ابن الفنانة أنغام المدلل الذي تحتضنه وتعبر عن حبه في الكثير من المحافل.

معلومات عن عبد الرحمن ابن الفنانة أنغام

ظهرت الفنانة أنغام، وقدمت نجلها للجمهور، وعرفته قائلة: «عبد الرحمن فهد الشلبي، كان لازم يعني يجي معايا، شوفتوا القمر ده، مبروك عليكم وعليا، ويتربى في عزكم، علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، ودي مسؤوليتكم، هسبيه لكم وأنتم اتصرفوا معاه».

معلومات عن عبد الرحمن ابن الفنانة أنغام

نقدم لكم معلومات عن عبد الرحمن ابن الفنانة أنغام، بحسب الموقع الرسمي له، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:

- درس عبد الرحمن في مدرسة ig.

- تخرج في عام 2022.

- حصل على الجنسية الكويتية نسبةً لأبيه.

- ينوي الدخول في مجال الاقتصاد.

- يحب لعب كرة القدم.

- يهوى تربية الكلاب.

تزوجت أنغام من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004، لكنها انفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب نجلها عبد الرحمن، وبالطبع حصل على جنسية والده حامل لقبه، وهو ما كشفت عنه خلال الحفل.

حب أنغام لنجلها عبد الرحمن

اشتهرت أسرة أنغام بالترابط والحب، وبحسب أحد اللقاءات التلفزيونية التي جمعتهم في لقاء سابق قال عبد الرحمن: «عارف كل حاجة عن ماما، حتى مفتاح خزنتها وهي قديمة شوية عشان ماما بتحب الأنتيكات، وباخد رأيها في كل حاجة، وباخد عربيتها القديمة دايمًا».

وبحسب جريدة النهار الكويتية، فقد التقى الملحن الكويتي فهد الشلبي لأول مرة بعد ما يزيد عن 12 عامًا مع ابنه عبد الرحمن في 2019، بعدما باعدت الظروف القهرية بين الأب وابنه، ليفاجأ فهد باتصال من ابنه عبد الرحمن الذي باعدت بينهما الأيام وهو رضيع عمره عامين، ليقول له وهو في عمر 15 عاما: «بابا عايز أشوفك».

أنغام: عبد الرحمن ابني شبه صفاتي

وظهر عبد الرحمن نجل الفنانة أنغام، خلال لقاء له سابق مع الإعلامي نيشان، معبرًا لها عن حبها الشديد بداخله: «بحبك وبموت فيكِ أنتِ كل حاجة بخاف عليكي دايمًا»، وكثيرًا ما تهدي أنغام الأغاني له وغنت له في إحدى المرات، بكلمات «طب أقولك يا واحشني»، وعبرت من قبل أن نجليها الاتنين لم يشبهاها في الصفات وشديدي الاختلاف، لكن عبرت: «بس ممكن عبد الرحمن شوية حاجات واخدها مني بالظبط».