ابن أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية: موعد خروجها من المستشفى لم يحدد

كشف عمر عارف، نجل الفنانة أنغام، تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد احتجازها بالمستشفى الأسبوع الماضي، إثر حدوث مضاعفات صحية لها بشكلٍ مفاجئ، بعد أيام قليلة من إجرائها عملية جراحية.

وقال عمر عارف، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لوالدته أنغام تشهد تحسنًا كبيرًا، ولازالت ممنوعة من تناول الطعام، متابعًا «والدتي تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج لها، وبدأت بشرب المياه، بعدما كانت ممنوعة تمامًا من تناول الطعام والشراب طوال الأيام الماضية، واعتمادها على المحاليل».

وأكد أنّ موعد خروج أنغام من المستشفى لم يُحدد بعد، موجهًا الشكر إلى جمهورها الذي دعا لها في هذه المحنة الصحية الصعبة.

أنغام تعتذر لجمهور بعد تأجيل حفلاتها

وكانت الفنانة أنغام، قد أبدت اعتذارها لجمهورها بعد تأجيلها حفلاتها إثر أزمتها الصحية، إذ أصدر المركز الإعلامي لها، بيانًا صحفيًا، قال فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن».

وتابع: «حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها».