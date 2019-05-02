فيديو| أنغام تصطحب ابن شقيقتها الراحلة غنوة على المسرح: كمِّل حياتي

في لفتة إنسانية، اصطحبت النجمة أنغام نجل شقيقتها الراحلة غنوة، "ياسين" معها خلال حفلها الغنائي الذى أقيم بساقية الصاوي بالبروج.

قالت أنغام لجمهورها أثناء اصطحابها له على المسرح: "ياسين مش الحتة الناقصة، ده الحتة اللى كملت حياتي".

وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتإلى: "حالة خاصة جدًا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة" و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"نزوة"، و"بتوصفنى بتكسفنى"، و"هدنة"، و"أساميك"، و"ليلى"، و"هبدأ من الآخر".