المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2023.. الصيدليات والسوبر ماركت مستثناة

بدأ أمس الجمعة الموافق 29 سبتمبر تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2023، وذلك بعد تطبيق المواعيد الصيفية لغلق الملات على مدار 5 شهور منذ آخر جمعة من شهر إبريل الماضي، وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية عام 2020 بتحديد المواعيد الشتوية لغلق المحلات والصيفية أيضا.

ونوضح من خلال هذا التقرير المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمواعيد الصيفية أيضا، بعد أن تم تطبيقه أمس الجمعة، وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية، كالتالي:

المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2023

حددت وزارة التنمية المحلية المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2023، والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ موعد تفتح المحال التجارية والمولات الساعة في تمام الساعة 7 صباحًا، على أن يتم غلقها في تمام الساعة 10 مساءً، وفي يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد تٌغلق المحلات في تمام الساعة 11 مساء.

- يبدأ موعد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات والموجودة بالمولات التجارية بدءا من الساعة 5 صباحًا ويتم غلقها 12 منتصف الليل.

- وتظل خدمة الدليفري وتوصيل الطلبات للمنازل متاحة 24 ساعة.

- تبدأ الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء، ما عدا الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود.

الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023

وحددت وزارة التنمية المحلية بعد الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023، وتتمثل في الآتي:

- محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

- المخابز والأفران.

- الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود.

- محلات البقالة والسوبر ماركت.