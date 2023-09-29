إجابة السؤال المنتشر «الساعة كام دلوقتي».. هل بدأ تطبيق التوقيت الشتوي؟

أثار تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في التوقيت الشتوي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تساؤلا لدى المواطنين عن تغيير الساعة وضبطها على موعد التوقيت الشتوي «الساعة كام دلوقتي»، إذ ترددت شائعات حول تغييرها بدءً من اليوم الجمعة.

وتجيب «الوطن»، على السؤال المنتشر «الساعة كام دلوقتي»، في إطار ما تقدمه للمواطنين من خدمات على مدار الساعة، إذ أنه بعد مرور نحو 5 أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، زاد الحديث عن موعد العودة لتطبيق التوقيت الشتوي، لمعرفة متى يغيرون ساعاتهم وإعادة ضبطها وفق التوقيت الجديد.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

تطبيق التوقيت الصيفي يستمر لمدة 6 أشهر، ما يعني أن تغيير الساعة في مصر والعودة لتطبيق التوقيت الشتوي سيكون بحلول آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، إذ سيتم تأخير الساعات لمدة 60 دقيقة، حيث أنه في شهر أبريل الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، الذي بدأ العمل به مع حلول منتصف الليل من آخر جمعة في شهر أبريل، إذ تم حينها تقديم الساعات لمدة 60 دقيقة.

مواعيد غلق المحلات الشتوية

حول موعد تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية، ذكرت وزارة التنمية المحلية، في قرار سابق لها عام 2020، المواعيد الخاصة بغلق المحلات الصيفية، موضحة أنها تبدأ مع آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، وتستمر حتى آخر خميس من شهر سبتمبر، ما يعني أنه يتم تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية هذا العام، بدءًا من اليوم الجمعة.