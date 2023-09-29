بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023 لغلق المحلات.. هل ستتغير الساعة؟

حيرة كبيرة انتابت الشارع المصري مع إعلان بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023 لغلق المحلات، اليوم، في الجمعة الأخير من شهر سبتمبر، إذ ربط الكثير منهم ذلك القرار بتغيير الساعة وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، الأمر الذي جعلهم يهتمون بمعرفة مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم، وهل هذا له علاقة بتغيير الساعة أم لا.

هل هناك علاقة بين بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023 لغلق المحلات وتغيير الساعة؟

أصدرت وزارة التنمية المحلية، في عام 2020، قرارا بتحديد مواعيد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023 لغلق المحلات، وأيضا مواعيد الغلق الصيفية كل عام، على أن تبدأ المواعيد الصيفية بحلول آخر جمعة من شهر إبريل، وتستمر حتى آخر خميس من شهر سبتمبر، ما يعني أن مواعيد غلق المحلات الشتوية تبدأ اليوم، آخر جمعة من شهر سبتمبر.

وبالنسبة لموعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي، أعلن مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي، بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر ليجري تقديم الساعة 60 دقيقة، بدءا من آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، ويستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي بحلول آخر جمعة من شهر أكتوبر، ما يعني أنه ليس هناك علاقة بين تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية الذي يبدأ اليوم، وموعد تغيير الساعة الذي يسري بعد شهر من الآن.

مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023 في مصر

- تفتح المحال التجارية والمولات الساعة 7 صباحًا، وتُغلق 10 مساءً، وفي يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد تٌغلق المحلات في تمام الساعة 11 مساء.

- تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية بدءا من الساعة 5 صباحًا وتٌغلق 12 منتصف الليل.

- وبالنسبة للدليفري، فتوصيل الطلبات للمنازل يكون متاحا لمدة 24 ساعة.

- تفتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء، ما عدا الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود.

الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023

- الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود.

- محلات البقالة والسوبر ماركت.

- المخابز والأفران.

- محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.