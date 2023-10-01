شبكة طرق القليوبية نقلة حضارية سهلت حياة المواطنين.. رصف وتطوير وإنشاء

على مدار السنوات الماضية، وخلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أولت القيادة السياسية محافظة القليوبية اهتماما خاصا، من خلال أعمال التطوير في جميع القطاعات، بينها قطاع الطرق الذي شهد طفرة غير مسبوقة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، إن مشروعات الطرق التي شهدت تطورا خلال الفترة الماضية تضمنت رصف وإعادة تأهيل 9 طرق من خلال خطة وزارة التنمية المحلية، بقيمة 210 ملايين جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتضمنت الطرق التي إنشائها وتطويرها طريق «قليوب - شبين القناطر» بطول 14 كيلومترا، 3 قطاعات، وطريق خط 13 من بلتان حتى الشرفا بالرياح التوفيقي بطول 15 كيلومترا، وطريق خط 12 من مفارق أجهور حتى أجهور الصغرى بطول 8 كيلومترات، وطريق مدخل ومخرج مدينة بنها بداية من طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بجوار كوبري الزقازيق بطول 1 كيلومتر.

كما شملت خريطة الطرق، طريق الكورنيش باتجاه قرية الرملة بداية من نزلة العاصمي حتى نهاية حدود مدينة بنها مع الوحدة القروية بطلحة، مع تطوير الأرصفة بطول 1 كيلومتر، بالإضافة لرصف شارع أحمد عرابي في المسافة من أم بيومي حتى كوبري 15 مايو بطول 3 كيلومترات، ومشروع رصف طريق ميت نما في المسافة من كوبري الشرقاوية حتى الطريق الدائري «مرحلة ثانية» بطول 1.5 كيلومتر، ومشروع تطوير ورصف شارع البطل عبد العزيز من نادي الخانكة بامتداد شارع الجمهورية حتى موقف الأتوبيس بالقلج، ومشروع تطوير ورصف نفق الشموت حتى الكنيسة ببنها.

تطوير شارع فريد ندا.. وتأهيل 5 حدائق

وأضاف محافظ القليوبية أن أعمال تطوير الطرق والميادين والتنسيق الحضاري بالمدن شملت تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها، بتمويل من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير على مرحلتين، المرحلة الأولى انطلقت من أمام مستشفى الجامعة حتى كمين أتريب بطول 1.1 كيلومتر.

وتشمل المرحلة الثانية، تفرعات في اتجاهين من نهاية المرحلة الأولى، أحدهما حتى تقاطع الرياح التوفيقي مرورا بمديرية الطرق والنقل بطول 500 متر، ومتوسط عرض 20 مترا، والأخرى حتى مدخل بنها الجنوبي مرورًا بالمصنع الحربي بطول 1300 متر، ومتوسط عرض 20 مترا، وتشمل عدد 5 حدائق بإجمالي مسطح 10 آلاف متر، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 57 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية

شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بالمحافظة، تم رصف وتطوير طريق «الحادثة - أبو الغيط» من أول ميدان السلام كوبري الحادثة وحتى نزلة الدائري بباسوس لمسافة 7.5 كيلومتر، كما تم تغطية ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه.

وأضاف أنه جرى تركيب بلاط إنترلوك على الأرصفة الجانبية والانتهاء من تغطية ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية من الطريق الدائري حتى مدخل قرية أبو الغيط بطول 65 كيلومترا بتكلفة بلغت 207 ملايين جنيه، لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، كطريق بديل، مما سهل حركة المرور على المواطنين.

مدخل بنها الجنوبي

وأضاف محافظ القليوبية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مدخل بنها الجنوبي ميدان مفارق الزقازيق الجديد طريق كوبري المصنع الحربي، والذي يربط مدخل بنها الجنوبي مع الممشى الجديد الذي تم إنشائه في الناحية الشرقية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم تنفيذه بطول 3 كيلومترات تقريبا، وقامت المحافظة بتنفيذه ليعمل وصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.

ممشى الناحية الشرقية للرياح التوفيقي

وأوضح محافظ القليوبية أنه جرى الانتهاء من تنفيذ ممشى الناحية الشرقية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم تنفيذه بطول 1.5 كيلومتر تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتى كوبري الطريق الزراعي، والذي قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذه بالتنسيق مع المحافظة، ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.

مشروع ممشى أهل مصر

وأشار «الهجان» إلى أنه جارٍ إنشاء مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بمدينة بنها، مقسمة إلى 4 قطاعات «أ - ب - ج - د»، باعتماد تم إنفاقه حتى تاريخه 43 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المرحلتين «أ - ب» بطول 850 مترا، وجارٍ الانتهاء من المرحلة «ج» بداية من أمام مجلس مدينة بنها، انتهاء بنادي الشرطة بطول 650 مترا، وجارٍ التجهيز والإعداد للمرحلة «د» الذي يمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 مترا.

تطوير ميادين القليوبية

كما جرى تطوير العديد من الميادين بمدن المحافظة، وأبرزها ميدان كاميليا بالمنشية في بنها وميدان المحطة في بنها، وميدان وابور الثلج ببنها، وميدان شارع الاستاد بمدينة بنها، وميدان العاشر من رمضان بقليوب.