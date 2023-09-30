توافد أعداد كبيرة من أهالي القليوبية على الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

واصل أهالي القليوبية التوافد على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عقب تخصيص 7 مكاتب لاستقبال المواطنين.

أعلام مصر وصور الرئيس تزين المشهد

وشهد مكتب توثيق الغرفة التجارية زفة بالدفوف من المواطنين لإعلان تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، دعما للاستقرار واستكمالا للإنجازات رافعين أعلام مصر وصور الرئيس، وسط ترديد هتافات «بنحبك يا سيسي».

مستقبل وطن يواصل الدعوة لتأييد الرئيس

وواصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية، برئاسة النائب عاطف ناصر، حملتها لجمع توكيلات تأييد للرئيس السيسي، ضمن التحضيرات الدقيقة للمرحلة الانتخابية.

وأكد الحزب في بيان له، أن توافد وحشد المواطنين لجمع التأييدات للرئيس السيسي تعكس التفاني والدعم القوي الذي يحظى به الرئيس السيسي من قبل أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.

أضاف البيان أنه من المتوقع أن تستمر حملات جمع التوكيلات والدعم للمرشح السيسي في مختلف مناطق البلاد، حيث يعبر الأعضاء عن دعمهم للرئيس الذي قاد مصر خلال فترة حاسمة من تاريخها، وسعى إلى تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

في سياق متصل واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالعبور، جمع توكيلات تأييد للرئيس السيسي، حيث أعرب المهندس محمد حامد، أمين الحزب في العبور، عن تقديره للجهود المبذولة في جمع توكيلات الدعم للرئيس.

كما أكد أهمية دعم الرئيس السيسي وتجميع أكبر عدد ممكن من التوكيلات، مشددا على أن هذا الدعم يعكس وحدة الصف وتضافر الجهود في سبيل تعزيز استقرار واستمرارية التنمية في مصر.