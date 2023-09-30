رئيس الوزراء: مصر تعمل على علاج الخلل الكبير في التوزيع السكاني

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، إن الدولة وضعت مخططا للتنمية وترجمته في 6 محاور جرى العمل عليها، لتغيير وجه الحياة في مصر وعمل بنية تحتية متطورة تجذب الاستثمارات والاندماج بالاقتصاد العالمي وتعزيز الأمن الغذائي للدولة المصرية وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع برنامج طموح للإصلاح للهيكل الاقتصادي بالدولة المصرية.

وشرح «مدبولي» أن تغيير وجه الحياة بمصر شمل المدن الجديدة والتوسع في العمران القائم والقضاء على العشوائيات وتنمية سيناء، شارحا أن مصر لديها خلال كبير في التوزيع السكاني جار العمل عليه، فالقاهرة الكبرى والإسكندرية بهما 56% من سكان الحضر، فالقاهرة من أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية على مستوى العالم.