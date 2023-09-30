مدبولي بمؤتمر «حكاية وطن»: نقترب من مضاعفة مساحة المعمور إلى 14%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مخطط التنمية في مصر تحدث عن حلم وصول مساحة المعمور إلى 14.5% عام 2050، مقابل 7% عام 2013، والمشروعات التي تنفذ اليوم على أرض مصر ستصل بنا إلى 13.8%،أي نقترب من 14% مع اكتمال مشروعات الإصلاح وتنمية المدن التي بدأت.

أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن النواة موجودة ومراحل التنفيذ موجودة والأمر أصبح مسألة وقت، وجار العمل بسرعة كبيرة للوصول لهذا الهدف، فبدلا من التكدس على مساحة 7%، سنصبح على 14% تقريبا، أي ضعف المساحة.

أوضح أن المخطط وضع محاور للتنمية وسيجري البدء بمناطق محددة من الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر والمتوسط ومنطقة غرب الدلتا ومنطقة قناة السويس، وهذا يحتاج لخلق شرايين ومحاور للطرق سميت محاور تنمية، وليست مجرد طرق ولذلك كان أهم شيء هو شبكة الطرق ومحاور النيل والسكك الحديدية ومنظومة النقل الجماعي.