مدبولي: كل تجارب الدول المتقدمة بدأت برفع معدل النمو ومراعاة البعد الاجتماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بداية حكاية بناء وطن كانت في 2013، عندما كانت مصر في هذا الوقت معدل نموها أقل من 2.2% والبطالة 13.2% وعجز الموازنة 12% للناتج والاحتياطي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت بشكل حاد مع تدهور كامل في الخدمات العامة وتدهور في البنية التحتية.

وأشار «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، إلى أن الخبراء الاقتصاديين يقولون إن معضلة أي تنمية شاملة هي التحقيق بين 3 أشياء، وهي رفع معدل النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات محدودة الدخل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل دور الدولة في النشاط الاقتصاد.

وأوضح أن كل تجارب الدول بدأت برفع معدل النمو ومراعاة البعد الاجتماعي، بحيث أن الدولة هي التي تقود وتنفذ وتبني وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل وتهيئ البنية الأساسية والمناخ لمشاركة القطاع الخاص مع الدولة مشروعات البنية التنموية.