مدبولي: «مخدناش طريق المسكنات لكن اشتغلنا بجد على إصلاح حقيقي»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك سمات الدولة المصرية عملت عليها وشهدت عليها خلال التسع سنوات الماضية، حيث لم يكن العمل فقط في ظروف اقتصادية غير طبيعية، ولكن كان هناك عدم استقرار سياسي وأمني شديد، ومن ثم كان التركيز كله في أثناء العمل في التنمية هو كيفية عودة الاستقرار السياسي والأمني بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أنه كان من الوارد أن يكون التركيز كله على محاربة الإرهاب وضمان الأمن والأمان، ثم نبدأ عملية التنمية، ولكن هذا لم يحدث والعمل بدأ سويا في الوقت ذاته، وهذا كان له تبعات وتكلفة أكبر.

وتابع رئيس الوزراء: «كان هناك جرأة في وضع وتطبيق وسياسات وإجراءات إصلاح وانفتاح، إحنا مخدناش طريق المسكنات لكن اشتغلنا بجد على إصلاح حقيقي لحاجات بالنسبة لنا من المستحيلات في الفترة دي».

وأشار أنه من أبرز السمات البارزة خلال الفترة من 2013 – 2023 تتمثل في التحركات الجادة للقضاء على الفقر ومناطق الحضر العشوائية وتحسين جودة الحياة، وتعقد الظروف الدولية والأزمات الاقتصادية المتولية.