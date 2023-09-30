في مئويتها.. أبرز المعلومات عن الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

تحتفل الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، الليلة، بمرور 100 عام على تأسيس الكنيسة، وذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية وعدد من القيادات الدينية والسياسية، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الكنيسة، بحسب الموقع الرسمي للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة:

بدء عمل الطائفة الإنجيلية في مصر

- بدأ عمل الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة عام 1917 بقيادة القس رالف مكجل أحد أعضاء الإرسالية الأمريكي، ومن عام 1918 بدأت الكنيسة في النمو والتقدم.

- في 30 أبريل عام 1920 تم تكوين نواة العضوية بالكنيسة وانضم 7 أشخاص للكنيسة، بحضور المجلس الموقع للكنيسة.

- تمت رسامة أول شيوخ وشمامسة للكنيسة يوم 29 أبريل 1921.

- كان القس إسحق إبراهيم أول راعي للكنيسة إذ تمّ تنصيبه 10 فبراير 1922.

- لم تكن الكنيسة الإنجيلية في مقرها الحالي بل كانت في منزل بشارع بغداد في موقع البنك المصري الأمريكي الموجود حاليا هناك.

- في عام 1922 صدر مرسوما ملكيا بترخيص وإنشاء الكنيسة في موقعها الحالي بشارع كليوباترا بمصر الجديدة.

إشراك عنصر المرأة والشباب للمشاركة في جلسات المجلس

- في عام 1985 كانت كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية من الكنائس الرائدة التي أشركت عنصر السيدات وعنصر الشباب للمشاركة في جلسات المجلس.

- كانت الكنيسة رائدة في وضع خطط خمسية وكانت أول خطة خمسية من 1981.

- 1985 كما كانت رائدة في عمل جمعية عمومية تناقش هذه الخطط.

- وفي يوم 27 يونيو 1987 تمّ افتتاح مشروع مكتبة دار الثقافة بالكنيسة.

- في 25 أكتوبر 1992 قامت الكنيسة بعمل لقاء قومي بعنوان «الفكر الديني وتقدم المجتمع»، ولقد كان لهذا اللقاء صداه وتأثيره في كافة أجهزة الدولة وقد أشاد بذلك الإعلام المصري.