المخرج ماندو العدل ينعى رحيل ابن عمه: «نسألكم الدعاء»

حرص المخرج ماندو العدل على نعي رحيل ابن عمه أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

ماندو العدل ينعي رحيل نجل سامي العدل

وكتب المخرج ماندو العدل قائلا «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن عمي وحبيبي أحمد سامي العدل، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وأُعلن خبر وفاة الفنان أحمد سامي العدل شقيقه «خالد» من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قال فيه «توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء له».

يذكر أن أحمد سامي العدل عمل كممثل ومخرج في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم «المهاجر»، ومسلسل «الحساب يجمع»، ومسلسل «فوق مستوى الشبهات».