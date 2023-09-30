نواب التنسيقية يوقعون نماذج تزكية ترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

يواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب، من أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، التوافد على البهو الفرعوني بالمجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتنظم المادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات ذلك.