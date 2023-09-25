التفاصيل الكاملة لضوابط الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج مصر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج مصر، وفق بيان رسمي لها اليوم، مؤكدة أن الشعب المصري ضحى لتنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، إذ أكد المستشار وليد حمزة ضرورة أن يكون الشعب المصري مثلا أعلى للشعوب، مشددا على عدم الالتفات للشائعات والأكاذيب.

عملية انتخاب المصريين في الخارج

الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج مصر تقوم على عدة إجراءات، أبرزها بدء عملية انتخاب المصريين في الخارج من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، أيام الجمعة والسبت والأحد «1 و2 و3» من شهر ديسمبر 2023، أي لمدة 3 أيام، على أن تتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج، يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 في تمام الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

كما تتضمن الإجراءات، توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج، اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

عملية انتخاب الإعادة في الخارج

تبدأ عملية انتخاب الإعادة في الخارج في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد «5 و6 و7» من يناير 2024 أي لمدة 3 أيام.