خطوات تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

عقب إعلان جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة، يبحث البعض عن خطوات تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وفق القانون والقرارات والاستعدادات التي تتخذها الدولة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد مرور 6 سنوات على الفترة الرئاسية الحالية.

خطوات تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين

وترصد «الوطن» خطوات تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، التي جاءت كالآتي:

1- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

2- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب في الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من مرشح.

3- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

4- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

5- يتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.

6- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

7- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

8- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

9- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

10- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

11- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

إجراءات التأييد للمصريين بالخارج

أما بالنسبة للمصريين المتواجدين في خارج مصر والراغبين في تأييد أحد طالبي الترشح فتتبع القواعد نفسها، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ويترتب على تأييد المواطن لراغب في الترشح أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.