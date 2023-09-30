إسراء العدل عن وفاة أحمد سامي العدل: «كان هيعمل عملية قلب وملحقش»

كثير من التساؤلات ثارت حول سبب وفاة الفنان أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، والذي رحل في ريعان شبابه صباح اليوم بشكل مفاجئ.

سبب وفاة نجل سامي العدل

وعن سبب وفاة نجل الفنان سامي العدل، قالت إسراء العدل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الراحل أصيب منذ فترة كبيرة بفيروس كورونا، وسبب له تجلطات في الرئة.

وتابعت إسراء العدل قائلة «هذا الأمر تسبب لأحمد سامي العدل في مشكلة في القلب، وكان فى المستشفى، وكان من المقرر أن يخضع لعملية تركيب صمام بالقلب صباح اليوم، لكنه رحل قبل أن يجريها».