تشييع جنازة أحمد سامي العدل بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي

تواصل عائلة الفنان الشاب أحمد سامي العدل تجهيز جثمانه، بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه.

موعد صلاة الجنازة على نجل سامي العدل

وقال المنتج محمد العدل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة على نجل شقيقه الفنان الراحل سامي العدل بعد صلاة العصر، من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي.

يذكر أن أحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا صباح اليوم، وأعلن عن الخبر شقيقه «خالد» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».