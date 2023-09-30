برلماني: مؤتمر «حكاية وطن» يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤتمر «حكاية وطن» الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد جدية العمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030.

إنجازات الرئيس السيسي

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له منذ قليل، إلى الملفات التي سيتم إلقاء الضوء عليها في المؤتمر بجانب عرض الإنجازات وفي مقدمتها الاقتصاد، حيث يمثل المحور الاقتصادي اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والفترة الأخيرة شهدت تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التي تشهدها جميع محافظات الجمهورية والعمران شبكة الطرق التي تمثل شرايين التنمية الحقيقة.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن البنية التحتية تمثل نقطة فاصلة في عملية التنمية، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، متابعا: «ومن الملفات الحيوية التي يلقي المؤتمر الضوء عليها أيضا، قطاعات الطاقة لمناقشة المشروعات القومية الكبيرة وجهود تطوير البنية التحتية وكيف كان لهذه المشروعات دور كبير في دعم توجه الدولة نحو قطاع الطاقة».

المشروعات القومية

وأشار «هندي»، إلى أن الدولة المصرية تشهد إعجازا وليس إنجازا على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات، في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازي في مختلف الملفات مما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتى على حساب ملف بعينه، العمل يسير في كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجازا في حد ذاته.