الرئيس السيسي: الاقتصاد صامد بفضل العمل التنموي المستمر منذ 8 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام، يأتي بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما أعقبه من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، ما دفع الدول الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، أملا في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: «من هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة، والحق أقول لكم إنّ عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي، والعصف بالعديد من مكتسبات الشعب المصري».

وتابع الرئيس، أنّ السنوات الثماني الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته، أثمرت عن صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لاقتصادنا القومي، بما يدفعنا من اليقين بأنّ الصعّاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله، ولا سيما أنّنا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد والحفاظ على معدلات التشغيل المرتفعة، ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي والطاقة رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين.