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هشام ماجد ينعى الفنان أحمد سامي العدل: «ربنا يصبر أهله وحبايبه»

كتب:

بسمة شطا
01:05 م | السبت 30 سبتمبر 2023
نجل سامي العدل

نجل سامي العدل

حرص الفنان هشام ماجد على نعي رحيل الفنان الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان سامي العدل، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، إثر معاناته من تداعيات أزمة صحية.

هشام ماجد ينعي رحيل نجل سامي العدل

وكتب الفنان هشام ماجد منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قال فيه «البقاء لله في أحمد سامي العدل ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ويصبر أهله وحبايبه».

يذكر أن جنازة الفنان الشاب أحمد سامي العدل ستُشيع بعد عصر اليوم من مسجد الفاروق في المعادي، وسيتم إقامة عزائه يوم الاثنين المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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