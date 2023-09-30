رفع علم مصر في جامعة حلوان لتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب (صور)

انطلقت فعاليات الاحتفال ببدء العام الجامعي الجديد في جامعة حلوان، بحضور الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجى، والدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، ووالدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وحضور عمداء الكليات ووكلائها وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة ومديرى الإدارات المختلفة والإداريين وطلاب الاتحاد والأسر الطلابية.

استمرار العمل والإسهام لتحقيق تقدم الجامعة

وقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد، وعبر عن تمنياته بالتوفيق للجميع، مؤكداً ضرورة توفير جميع الاحتياجات اللوجستية الضرورية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، بما في ذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، وقد أكد أيضًا على أهمية اتباع كافة معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استمرار العمل والإسهام لتحقيق تقدم الجامعة، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الجامعة، وأشاد بالكفاءات المتميزة لعقول الجامعة، سواء داخل مصر أو خارجها، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها، حيث تحتضن الجامعة علماء وكوادر متميزة قد ساهموا وما زالوا يساهمون في خدمة وتنمية وطنهم.

تخريج طلاب متميزين

واشار الدكتور قنديل إلى أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها لتخريج طالب مميز فى تخصصات نادرة حتى ينافس بقوة فى سوق العمل المحلى والدولى، إضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة فى العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية والعلمية.

ووجه رئيس جامعة حلوان بضرورة إعلان الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، ولضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة لبدء الدراسة بالعام الجديد.

وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى تنظيم كليات الجامعة لأسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها، وذلك بمساعدة الطلاب القدامى لزملائهم الجدد.

وفى السياق ذاته، ذكر الدكتور حسام رفاعي كلمته، أن الاحتفال ببدء العام الجامعي في الجامعة انطلق بمراسم رفع علم الكليات ورفع علم الجامعة، ثم رفع علم مصر وهذا التقليد تحرص الجامعة على تنظيمه سنويا بهدف تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع الجامعي بشكل عام، ولدى طلاب الجامعة بشكل خاص.