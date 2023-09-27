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رئيس جامعة حلوان: بحثنا إنشاء محطة وقود متعددة الاستخدامات مع إيني الإيطالية

كتب:

أحمد أبوضيف
09:32 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، وباولو سكاروني رئيس شركة إيني الإيطالية لبحث سبل التعاون، وتمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون.

مناقشة سبل إنشاء محطة وقود متعددة الاستخدامات

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بها كليتين للهندسة وكلية للتكنولوجيا والتعليم، وهو يميزها في هذا المجال، وفي إطار سبل التعاون الممكنة، يمكن أن تشمل تدريب الطلاب وتبادل الخبرات في مجال التعليم، وأيضًا إقامة محطات لتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز، بالإضافة إلى تأسيس مراكز تدريبية، ولا يقتصر التعاون على ذلك؛ إذ جرت مناقشة سبل إنشاء محطة وقود متعددة الاستخدامات تقدم الغاز والبنزين والديزل والكهرباء بهدف خدمة سكان المنطقة بجانب تدريب الطلاب.

حضر الاجتماع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سامح ماهر متولي مستشار رئيس الجامعة لإدارة النقل، الدكتور هابي حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.