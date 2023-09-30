جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تستعد للعام الدراسي بتوفير فرص تدريب للطلاب

أعلنت الدكتور هبة فاروق سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، انتهاء الجامعة من استكمال البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات وفق الخطة الزمنية الموضوعة، فضلاً عن تجهيز المسرح وجميع القاعات الدراسية وزيادة عددها.

وأشارت «سالم» إلى تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بأحدث الأجهزة، وعقد الشراكات المختلفة مع الهيئات والمؤسسات الصناعية، لتوفير الفرص التدريبية الخاصة بالطلاب، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وذلك استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024.

وأضافت رئيس الجامعة، في بيان؛ أنه جرى الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة.

ممارسة الأنشطة المختلفة

ومن جهته، أكد الدكتور محمد بلال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية الالتزام الكامل بالمحاضرات؛ بداية من اليوم الأول للعام الدراسي على مستوى كليات الجامعة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب؛ لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة؛ وفقاً لخريطة الأنشطة على مستوى الكليات؛ وذلك لما تقوم به الأنشطة الطلابية من دور مهم؛ في تكوين هوية الطالب، وبناء شخصيته.

ربط الصناعة بالمقررات الدراسية

وأوضح الدكتور محمد درغام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حرص الكلية على التطبيق العملي واستكمال ابتكارات الطلاب، وربط الصناعة بالمقررات الدراسية، وفي هذا الإطار تم رفع كفاءة معامل الكلية بتجهيزها باحدث المعدات لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، والعمل على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع هيئات ومؤسسات الصناعة المختلفة، من أجل تأهيل وتدريب الطلاب على التطورات التكنولوجية.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، حرصه على أهمية سير العملية التعليمية والمقررات الدراسية والجداول المعلنة، وفقاً للاستراتيجية الخاصة بالجامعة؛ بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية وخدمة الطلاب.