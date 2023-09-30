وظائف بنك QNB لشباب الخريجين.. المهام والشروط والأوراق المطلوبة

أعلن بنك QNB عن وظائف للشباب حديثي التخرج، وهي فرصة جيدة للخريجين، وحدد البنك شروط القبول وخصص رابطًا للدخول الإلكتروني من أجل التسجيل والحصول على فرصة في هذه الوظائف، وهو ما يهم كثيرا من المتهمين بمعرفة تفاصيل وظائف بنك QNB.

وظائف بنك QNB

ووظائف بنك QNB المتاحة هي:

- وظيفة مدخل بيانات.

- موظفو خدمة عملاء.

- وظيفة عمال بوفيه.

- أفراد أمن.

- أعمال سكرتارية.

- مهندس إدارة قاعدة بيانات. وغيرها من الوظائف الأخرى المتاحة لديها والتي تم الإعلان عنها بشكل واضح.

شروط القبول في وظائف بنك QNB

وحددت إدارة البنك الشروط اللازم توافرها في الشخص المتقدم لـ وظائف بنك QNB، وأهمها ما يلي:

- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية بشكل متميز.

- يلزم إتقان استخدام الحاسب الآلي بشكل جيد.

- يشترط الحصول على مؤهل بكالوريوس تسويق أو إدارة أعمال أو تجارة.

- خبرة لا تقل على سنتين في هذا المجال.

- القدرة على التحدث بلباقة مع العملاء.

- إمكانية العمل تحت ضغط .

الأوراق المطلوبة للتعيين وكيفية التواصل مع البنك

والأوراق المطلوبة للتعيين في وظائف بنك QNB هي:

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية الصلاحية.

- بيان جنائي.

- عدد 4 صور شخصية حديثة.

- صورة شهادة كمبيوتر.

- شهادات الخبرة إن وجدت.

- صورة من إنهاء الخدمة العسكرية.

التقديم علي وظائف بنك قطر الوطني الأهلي

ويمكن تقديم تلك الأوراق مرفقة بالسيرة الذاتية عبر هذا البريد الإلكتروني : recruitment@QnbALAHLI.com، أو التوجه على العنوان التالي: 5 ش شامبليون- وسط البلد - القاهرة.