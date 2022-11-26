عملاء بنك مصر يفوزون بحضور مباريات مونديال قطر

احتفل بنك مصر مع عملائه الفائزين فى الحملة التسويقية التى تم إطلاقها لعملائه من حاملى بطاقات فيزا بنك مصر الائتمانية؛ وذلك تحت شعار (استخدم بطاقة بنك مصر فيزا الائتمانية واكسب فرصة حضور كأس العالم فى قطر)، والتى فاز فيها 6 من عملاء بنك مصر حاملى بطاقات فيزا الائتمانية بباقة سفر متكاملة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA 2022. وتشمل باقة السفر: اصطحاب مرافق، وتذاكر الطيران للذهاب والعودة للعاصمة القطرية (الدوحة)، حيث قام إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر بتسليم العملاء الفائزين الجوائز فى الاحتفالية التى نظمها البنك بهذه المناسبة.

استراتيجية البنك تهدف إلى التحول لمجتمع أكثر اعتمادا على البطاقات الائتمانية

هذا وقد تم اختيار الفائزين بحضور مسئولين من وزارة التضامن الاجتماعى من خلال إجراء سحب إلكترونى، وذلك للعملاء حاملى بطاقات بنك مصر فيزا الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من ماكينات الـPOS أو الشراء عبر الإنترنت أثناء فترة الحملة.

يأتى تنظيم هذه الحملة التسويقية فى إطار حرص بنك مصر الدائم على تشجيع العملاء على استخدام بطاقاتهم ومكافأتهم من خلال العروض المتنوعة وذلك ضمن استراتيجية البنك نحو التحول لمجتمع أكثر اعتماداً على البطاقة واستخدامها فى المعاملات اليومية للتحول إلى مجتمع لا نقدى، وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.