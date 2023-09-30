انتظام سير العملية التعليمية بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أول أيام العام الدراسي الجديد انتظام سير العملية التعليمية بكليتي الزراعة والطب البيطري، وشهد رئيس الجامعة أداء تحية العلم، يرافقه الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة.

التهنئة بالعام الدراسي الجديد

وخلال جولته، التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

الأنشطة الطلابية المختلفة

كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه عددًا من الأنشطة الطلابية المختلفة التي نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المستحدثة والتي تؤهل للالتحاق بسوق العمل على كل المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

المشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية

دعا الدكتور تامر سمير الطلاب إلى المشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة، مؤكدًا أنه تم وضع برنامج يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، بالإضافة إلى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة الذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب.

وفى نهاية جولته، أشاد «الجيزاوي»، بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة في أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، وسط أبنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.