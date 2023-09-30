تفاصيل مرض أدى لوفاة نجل سامي العدل.. يسبب مضاعفات خطيرة

حالة من الحزن انتابت الوسط الفني بعد الإعلان عن رحيل نجل الفنان الراحل سامي العدل، عقب 8 سنوات من رحيل والده، وفق ما أعلن شقيقه، عبر حسابه على «فيسبوك».

وفاة نجل الفنان سامي العدل

وكتب خالد سامي العدل: «توفى إلى رحمة الله تعالى، أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء».

وعلى الفور بدأت التساؤلات حول سبب وفاة أحمد سامي العدل الذي رحل فى ريعان شبابه صباح اليوم بشكل مفاجئ.

سبب وفاة نجل سامي العدل

وحول سبب وفاة نجل الفنان سامي العدل أكدت إسراء العدل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الراحل أصيب منذ فترة كبيرة بفيروس كورونا، وسببت له تجلطات في الرئة.

وأوضحت «العدل» أن هذا الأمر تسبب بمشكلة في القلب وكان في المستشفى، كما كان من المقرر أن يخضع لعملية تركيب صمام بالقلب صباح اليوم، ولكنه رحل قبل أن تتم.

تفاصيل المرض الذي مات به نجل سامي العدل.. مضاعفات من حالة نادرة جدًا

وعلق الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بالمصل واللقاح، على تفاصيل المرض المسبب وفاة نجل سامي العدل، وكيف تسببت الكورونا في النهاية للوفاة، مؤكدًا أن مضاعفات المرض قد تؤدي بحياة صاحبها في النهاية.

وأكد «الحداد» خلال حديثه لـ «الوطن» أن هناك حالات نادرة جدًا تعاني من مضاعفات كورونا، إذ تسبب حدوث جلطات في الرئة، معقبا: «دي مضاعفات حالة نادرة جدًا، للأسف ممكن الكورونا تسبب جلطات رئوية وقتها بيكون عنده كورونا رؤية، بيحتاج جلسات الرئة وأشعة ومتابعات كبيرة».

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن ضعف الجهاز المناعي هو المسبب لهذه المضاعفات، موضحًا: «لو مناعته قليلة هتعجز إنها تكون أجسام مضادة ضد حدوث التجلطات، وللأسف الأمر بيتطور في بعض الحالات لتأثر الأوعية الدموية اللي بتأثر على القلب، وده اللي حصل».

نعي شركة العدل

ونعت شركة «العدل» جروب، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة أحمد، نجل سامي العدل، مدونة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره».

وتابعت: «انتقل إلى رحمة الله الإبن العزيز والمخرج "أحمد سامي العدل" منذ قليل داعين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان.. سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).