خبير بيئي: مشروعات الهيدروجين الأخضر تتميز بانخفاض تكلفة الإنتاج

تسعى الدولة المصرية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر لتوفير الطاقة الخضراء النظيفة، وتأتي مصر على رأس القائمة للدول العربية، من ناحية عدد المشروعات التي تهدف لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 20 مشروعا من إجمالي حوالي 73 مشروعا بصناعة الهيدروجين على جميع مستوى الوطن العربي من المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات بالنفع على الاقتصاد المصري.

الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة

وقال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنَّ الهيدروجين الأخضر ناتج عن التحلل الكهربائي للمياه التي تتكون من اكسجين وهيدروجين فعند تحليله وحرقة لا ينتج عنه أي انبعاثات كربونية بل يتصاعد منه بخار ماء لذلك فهو يعد وقود نظيف لأن من بداية عملية تحليله لأخرها فهو يحقق زيرو كربون، وهذا هو الفرق بينه وبين الوقود العادي.

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية، في حديثة لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تخطو خطوات واضحة نحو التوجه للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أنَّ البداية كانت من إنشاء اول مصنع للهيدروجين الأخضر في العين السخنة، وتعاون وتوقيع بروتوكولات بين مصر والأمم المتحدة لتصدير مصر للهيدروجين الأخضر وهذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى وجود مركز لوجيستي بقناة السويس لإنتاج الهيدروجين.

الفرق بين الهيدروجين الأخضر والأزرق

ولفت «سمعان»، إلى أنَّ هناك نوعين من الهيدروجين النوع الأول الذي يتم تحليل المياه فيه مع أي مصدر من الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهو ما يعرف بالهيدروجين الأخضر، أما النوع الثاني فهو الذي ينتج من استخدام الغاز الطبيعي عند تحليل المياه وهو ما يعرف بالهيدروجين الأزرق، مشيراً إلى أن الهيدروجين الأخضر هو الأفضل والأمن والأقل تكلفه.