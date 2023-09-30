وزيرة التخطيط: الدولة حققت استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بـ10 مليارات دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية حققت معدل نمو 6.6% قبل الأزمة الأوكرانية ووصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له 7%، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 10 مليارات دولار.

وأضافت «السعيد»، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التحديات التي تواجهها الدولة غير مسبوقة بالمعنى العلمي، فهناك أزمات متلاحقة ومركبة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية.

وتابعت وزيرة التخطيط: «الدولة النامية تصرف ما لا يقل عن 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للحد من الكوارث وليس التخفيف والتكيف، وكل هذه الأزمات كان لها تداعيات شديدة مثل نقص المعروض من السلع وأزمات الطاقة وارتفاعات شديدة في الأسعار، وما يضخم من الأزمة أن أمريكا والصين وأوروبا يمثلون نصف الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن كل ما يحدث عندهم يؤدي إلى انخفاض شديد جدا في معدلات النمو والتجارة العالمية».