عضو التنسيقية: أكثر من 40 عضوا بـ«شباب الأحزاب» شاركوا في الحوار الوطني

قال بلال حبش، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بني سويف، إن التنسيقية عقدت عددا من الجلسات داخل مقرها خاصة بمحاور الحوار الوطني، وعقدت مقابلات أسبوعية مع المجموعات الخاصة بكل محور من محاور الحوار الوطني.

مشاركة التنسيقية في الحوار الوطني

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة أعضاء التنسيقية فى الحوار الوطني، والتي تناولت مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية فى جلسات المحور المجتمعي.

وأضاف أن الأعضاء داخل التنسيقية من الشباب السياسيين والأحزاب كونوا مجموعات عمل لكل محور، وتم الاستماع إلى الأطروحات.

واستطرد «حبش»، أنه مع بداية جلسات الحوار الوطني وتكوين وجهات النظر، رأينا التقسيمات من الداخل بالنسبة لجلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، بداية فيما يتعلق بالوصاية على المال والتماسك المجتمعي والأسري والقطاع الصحى والشباب والثقافة والهوية الوطنية، وشارك أعضاء التنسيقية بما يتناسب مع توجههم السياسي والأيديولوجي.

وأكد «حبش»، أن أكثر من 40 عضواً شاركوا في جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لافتاً إلى أن عدد من التوصيات في المسودة الأولى للحوار الوطني تم اقتراحها من أعضاء التنسيقية.

وأوضح، أن عدداً من ملفات الحوار الوطني كانت قد ناقشتها التنسيقية وعقدت لها جلسات تخصصية، والبعض كان قد قدم أعضاء التنسيقية بها مشروعات قوانين من خلال غرفتي مجلسي النواب والشيوخ ولقاءات مع الجهاز التنفيذي للدولة.

صالون التنسيقية

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كل من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

وشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.