عزوز عادل بـ«صالون التنسيقية»: يجب عودة دور الدولة في إنتاج الأعمال التاريخية

أكد عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة عودة دور الدولة في إنتاج الأعمال التاريخية للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لذلك، مؤكدًا على أهمية المحتوى وتطوره وصناعته، والحفاظ على التراث الثقافي وربط الماضي بالحاضر.

تقديم محتوى متطور ومتنوع

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي ناقشت قضية «السينما والدراما.. بين الواقع والمأمول».

وأضاف عادل، أنه يجب إصدار التصاريح من خلال الشباك الواحد، مشيدًا بدور الشركة المتحدة في تقديمها لمحتوى متطور ومتنوع وهادي، وأشاد أيضًا بما شهدته جلسات الحوار الوطني من مخرجات أبدت ثمارها في الجلسة نفسها، بتنفيذ توصية تخفيض ضرائب المسرح.

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ورانا رجب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.