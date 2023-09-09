برلماني لـ«صالون التنسيقية»: ما قامت به الدولة في ملف تمكين الشباب «معجزة»

قال النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين الشباب، موضحا أن ما قامت به الدولة منذ عام 2016 حتى الآن «معجزة».

وذكر «الجابري»، أنه لأول مرة يتم تمكين الشباب في المواقع التنفيذية والبرلمان، وكذلك تمكينهم من التعبير عن أرائهم بكل حرية، وهذه مكتسبات كبيرة الفضل فيها للدولة التي تمنح الشباب فرص كبيرة.

مناقشة قضية الشباب والاتحادات الطلابية

جاء ذلك خلال كلمة «الجابري»، في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تناقش قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل».

وأضاف، أن الاتحادات الطلابية هى كيانات مهمة لإعداد الشباب، داخل الجامعات وهي مرحلة التأهيل العلمي وأيضًا السياسي والأهلي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشباب من السهل التاثير عليهم لذلك يجب توعيتهم بشكل كبير ومستمر.

وأدار الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ كل من الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ورانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومحمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وومحمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، ومصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

صالونات التنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.