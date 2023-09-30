مارك مجدي لـ«صالون التنسيقية»: ما تحقق من برامج الحماية الاجتماعية إنجاز كبير

قال مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العدالة وبرامج الحماية الاجتماعية «إيجابية»، وما تحقق على أرض الواقع إنجازًا كبيرًا، وفكرة الحماية الاجتماعية تحتاج إلى المزيد برغم ما تحقق منها.

مشاركة التنسيقية في جلسات الحوار الوطني

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأكد «مجدي»، أن التنمية مهمة للغاية والتحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجًا، وعلى رأسها الصناعة والزراعة ومدخلات الإنتاج، وفي الحوار الوطني جرى الاتفاق بالإجماع على إعادة فتح المصانع المغلقة ودعمها.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كل من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.