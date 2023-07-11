مركز شباب المثلث بالسويس ينظم تدريبات على أساسيات تكنولوجيا المعلومات

نظم مركز شباب المثلث بمحافظة السويس، فعاليات تدريبات سيسكو المقامة بمراكز التنمية الرقمية، عن شهر يوليو 2023، والتي تستمر لمدة 15 يوما، وبشكل مجاني.

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفعاليات تضمنت أساسيات تكنولوجيا المعلومات IT Essentials، والتعرف على أنظمة التشغيل وأساسيات الكمبيوتر وبرامج الأجهزة المحمولة، والمفاهيم المتقدمة في الأمن والشبكات، تحت فكرة بعنوان «اتعلم مجانا أساسيات تكنولوجيا المعلومات وسنؤهلك للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات كمسؤول دعم فني من خلال أقوى برنامج تدريبي في صناعة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل وأساسيات الكمبيوتر وبرامج الأجهزة المحمولة، والمفاهيم المتقدمة في الأمن والشبكات».

وتابع مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن البرنامج مقدم من وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، من خلال مراكز التنمية الرقمية لطلبة وخريجي المدارس الثانوية والجامعات الراغبين في الحصول على وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات وتجميع أجهزة الكمبيوتر واستكشاف أخطاء ومشاكل الأجهزة والبرمجيات.

التدريب لمدة 15 يوما بالمجان

ويستمر التدريب لمدة 15 يوما وبشكل مجاني، لمدة 60 ساعة تدريبية تؤهل للحصول على شهادة دولية، مع الحصول على شهادة إلكترونية معتمدة، والتدريب متاح أونلاين أو بالحضور في مراكز التنمية الرقمية بمراكز الشباب بالمحافظات، ويجري التدريب المهندس محمد الأنصاري، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.