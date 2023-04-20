مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا

كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 105 ملايين دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضي، موضحًا أن ذلك يأتي استكمالًا لعمليات الإفراج عن البضائع خلال الفترة من 7/4/2023 حتى 13/4/2023.

وأضاف التقرير، أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من «16 أكتوبر2022 حتى 13 أبريل 2023» 4 ملايين طن منها 3 ملايين طن ذرة، 1 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.953مليار دولار.

توقعات إيجابية متفائلة لقطاع التشييد والبناء في مصر

وفي سياق منفصل، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن توقعات إيجابية متفائلة لقطاع التشييد والبناء في مصر، من فيتش سوليوشنز، مدعومة بمزيد من المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ سيصل حجم القطاع نحو 2.4 تريليون جنيه في 2032، مقارنة بنحو 670 مليار جنيه متوقعة في 2023.

ضخامة حجم الاستثمارات العالمية

وأشار إلى أن التقارير تشير إلى ضخامة حجم الاستثمارات العالمية الموجهة للحفاظ على سقف الـ1.5 درجة مئوية احترار عالمي؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2030.