هل تعرضت للحظر على واتس آب؟.. «بحيلة واحدة اعرف مين عملك بلوك»

هل تم حظري على واتس آب، ليس من السهل دائمًا معرفة ذلك، ولا يجب القفز إلى هذا الاستنتاج بسرعة كبيرة دون التحقق، فهناك بعض الأدلة التي يجب البحث عنها للتأكد إذا تم الحظر على برنامج التواصل «واتس آب» أم لا، ونقدم لكم من خلال «الوطن»، طريقة للتحقق من ما إذ حظرك شخص ما على واتس آب.

كيف تتحقق من حظرك على واتس اب

يظن البعض، أنه لا توجد طريقة مباشرة للتحقق إذا تم الحظر على الواتس اب أم لا، فلن تتلقى إشعارًا في حالة حدوث ذلك، ولا يعد عدم التمكن من رؤية الصورة أو آخر ظهور أو حالة اتصال جهة الاتصال في نافذة الدردشة مؤشرًا لذلك، فهناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى حدوث ذلك، لذلك لا يعني ذلك بالضرورة أنه تم حظرك.

في العام الماضي، قدم تطبيق WhatsApp طريقة للمستخدمين لتسهيل الأمر عليهم، وهي عندما تبعث برسالة إلى شخص قام بحظرك، سيتم وضع علامة عليها كمرسلة، ولكن لن يتم تسليمها، ولن يتم الرد على أي مكالمات تجريها، ولكن هناك مؤشر آخر يمكن تجربته لقطع الشك باليقين، وهو إنشاء مجموعة على واتساب وإضافة الشخص المشكوك في أمره إلى تلك المجموعة، وإن لم تتمكن من إضافته، فهذا يعني أنه قام بحظرك، وفقًا لصحيفة «The Sun»، البريطانية.

كيف اعرف إذا قام شخص بحظري على واتس آب

توجد الكثير من الطرق التي يتم معرفة بها إذا قام شخص بحظرك، وللرد عن سؤال ازاي اعرف ان حد عملي بلوك على الواتس الذي حير ملايين المستخدمين؟، أجاب موقع business insider على ذلك:

- التحقق من آخر ظهور حالة الاتصال بالإنترنت، وتعد إحدى أسهل الطرق للتحقق، هي البحث عن آخر حالة شوهدت أو حالة الاتصال بالإنترنت في نافذة الدردشة.

- التحقق من وجود صورة الملف الشخصي إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فقد لا تتمكن من عرض صورة ملفه الشخصي.

- الاتصال بجهة الاتصال التي قامت بحظرك، قد لا تتم أي محاولة للاتصال بجهة الاتصال، لن ترى رسالة اتصال إلا عند إجراء المكالمة.

- إنشاء مجموعة على واتساب.. إذا حاولت إنشاء مجموعة مع جهة اتصال تشك في أنها قد حظرتك، فإن متابعة عملية إنشاء المجموعة ستؤدي إلى انضمامك أنت فقط إلى تلك المجموعة.

- إرسال رسالة إلى جهة الاتصال.. إذا قمت بإرسال رسالة إلى جهة الاتصال التي قامت بحظرك، فستتمكن فقط من رؤية علامة واحدة على الرسالة وليس علامتين، فعندما ترسل رسالة إلى شخص حظرك، فلن تظهر علامة الاختيار الثانية على الإطلاق.

الفرق بين البلوك والحذف في الواتس أب

يحتار الكثيرين هل تم حذفهم أو الحظر من على واتس آب، لذلك نقدم لكم الفرق بين البلوك والحذف في واتس آب:

- لن يؤدي وضع بلوك أو حظر شخص ما إلى حذفه من قائمة جهات الاتصال لديك، ولن تحذفك من قائمة الاتصال الموجودة على هاتفه هو الآخر.

- في حالة الحظر المحادثة بينكما ستبقى كما هي، ويمكن العودة إليها في أي وقت تشاء.

- أما بالنسبة لحذف جهة اتصال لشخص ما في واتس آب فإن ذلك يعني حذفه من قائمة جهات الاتصال.

- وتبقى المحادثة بينكما كما هي، وتستطيع العودة متى تشاء ما لم تقم بحذفها.