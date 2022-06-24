2 مليار مستخدم لتطبيق «واتس أب» في 180 دولة

كشف تطبيق واتس اب، عن وصول عدد مستخدميه لنحو أكثر من ملياري شخص في أكثر من 180 بلدًا يستخدمون واتساب، حيث يعد التطبيق هو الأول عالميا من حيث الاستخدام مقارنة بتطبيقات التراسل الاخرى.

وأشار التطبيق إلى أنه يساعد مستخدميه للبقاء على اتصال مع أصدقائهم وأفراد أسرهم في كل مكان وزمان، وأن واتساب مجاني ويوفر اتصالات ومراسلات فورية ومضمونة وآمنة على الهواتف الخلوية في كافة أنحاء العالم، وأشار التطبيق عبر موقعه الرسمي على الانترنت، أن الاسم WhatsApp هو تلاعب لفظي لعبارة What's Up.2، حيث يمكن أن يتم دفع رسوم استخدام البيانات الخلوية عبر شركات مقدمة الإنترنت.

يدعم إرسال مختلَف الوسائط واستقبالها

واكد التطبيق أن مهمته تتلخص في بداية إطلاق التطبيق بديلاً للرسائل النصية القصيرة، وأما الآن، فأصبح منتجنا يدعم إرسال مختلَف الوسائط واستقبالها، مثل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموقع الجغرافي والمكالمات الصوتية، ولأن واتساب أصبح شاهدًا على أكثر اللحظات خصوصية في حياتكم الشخصية، صمّمنا خاصية التشفير التام بين الطرفين في تطبيقنا.

التشفير التام بين الطرفين

وأضاف الشركة المالكة عبر موقعها: «ندرك اهتمام المستخدمين بمشاركة أهم اللحظات الشخصية عبر واتساب، ولهذا السبب زوَّدنا أحدث إصداراتنا من التطبيق بخاصية التشفير التام بين الطرفين، وبفضل هذا الخاصية، يتم تأمين رسائلك ومكالماتك حتى تتمكَّن أنت والطرف الآخر الذي تتواصل معه فقط من قراءة الرسائل أو الاستماع إلى المكالمات».

يذكر أن تطبيق واتس أب يهدف إلى مد جسور التواصل بين الناس في أي مكان بالعالم، ومن دون عقبات، وتأسست واتساب على يد «يان كوم وبراين آكتن»، اللذين عمِلا معاً في شركة Yahoo حيث بلغ مجموع سنوات خدمتهما عشرين عاماً، وانضمت واتساب إلى فيسبوك عام 2014، لكنها استمرت في العمل كتطبيق مستقلّ مع التركيز على بناء خدمة مراسلة تعمل بسرعة ويمكن الاعتماد عليها في أي مكان في العالم.