رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال: إنجازات غير مسبوقة لتهيئة مناخ الاستثمار

شاركت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

أهمية مؤتمر حكاية وطن

وقالت عبير عصام، إن مؤتمر حكاية وطن يوضح للجميع وبما لا يدع مجالاً للشك، حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكدت أن مصر في خلال 10 سنوات حققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة في محور تهيئة مناخ الأعمال للاستثمار الأجنبي والمحلي علي مستوي البنية التحتية والطرق والكهرباء والإجراءات والقوانين المحفزة لنمو أعمال الشركات، إلى أن اصبحت تمتلك قوة جذب كبيرة، وتعد مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمار، في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج في العالم، والمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في الطاقة، وسلاسل الإمداد وغيرها.

القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار

وأشادت «عصام» بالقرارات الجريئة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، وأوضحت أن الدولة رفعت قيود تملك الأجانب للعقارات، بالإضافة إلى تيسيرات في منح الجنسية والإقامة، وهي من القرارات المحفزة لتصدير العقار وجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص النمو والنفاذ إلى الأسواق.

وأشارت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات، تمثل نقطة تحول وتغير وجه الحياة في مصر، كما تعد دليلاً واضحاً على ما شهدته من تنمية عمرانية وحضارية، موضحة جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الجديدة، لتوفير سكن وحياة كريمة للمواطنين، وكذلك للقضاء على العشوائيات، فضلاً عن آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.