«التخطيط»: «مصر السيادي» نفذ 16 مشروعًا وجذب استثمارات بـ48 مليارات جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الطرح يضيف خبرات جديدة وإدارات متميزة وزيادة الحوكمة والرقابة على هذه الشركات ورأس مال بعض الشركات وفتح أسواق جديدة لبعض هذه الشركات واجتذاب استثمار أجنبي مباشر، مشيرة إلى أن الطرح له أكثر من شكل، إما يكون إدارة أو حق انتفاع أو تملك حصص أو زيادة رأس المال.

السعيد: الطروحات تؤدي إلى زيادة حجم الشركات المصرية

وأضافت «السعيد»، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «الطروحات تؤدي إلى زيادة حجم الشركات المصرية التي تتم في الطرح»، متابعة «الصندوق الفرعي للطروحات والآلية والأدوات التي نطرح من خلالها، كان بناءً على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة التي تمت بناءً على 39 حوارا مجتمعيا، أي أن الشعب المصري هو الذي وضع سياسة وثيقة ملكية الدولة وحدد القطاعات التي ستتخارج الدولة منها».

تكبد شركة في القطاع المالي خسائر 871 مليون جنيه وحولناها للربح

وتابعت وزيرة التخطيط: «كان لدينا شركة في القطاع المالي تتكبد خسائر قدرها 871 مليون جنيه تحولت إلى تحقيق أرباح 950 مليون جنيه أرباح بعد 3 أعوام من الطرح، ولدينا شركة في التحول الرقمي تم طرح 53% منها وزادت أرباحها بنسبة 100% خلال عامين، وتمكنت الشركة من دخول أسواق عربية وأفريقية».

وأوضحت، أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية نجح في تنفيذ 16 مشروعا خلال الأعوام الثلاث الماضية، وجذب 48 مليارات جنيه و5.7 مليار دولار استثمارات.