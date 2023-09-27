اليوم العالمي للسياحة.. فرصة لتعزيز الاستثمار ونشر الثقافات المختلفة (فيديو)

في السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة الذي يمثل مناسبة هامة لتأكّيد أهمية صناعة السياحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «يوم السياحة العالمي.. فرصة لتعزيز الاستثمار السياحي ونشر الثقافات المختلفة».

وتظهر أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لـ السياحة تظهر بوضوح من خلال الفوائد العديدة التي تجلبها هذه الصناعة عبر تعزيز النمو الصناعي وخلق فرص العمل، إذ تسهم السياحة على نحو كبير في توفير وظائف للملايين من الأشخاص حول العالم سواء في الفنادق والمطاعم أو القطاعات المتعلقة بالنقل والترفيه.

وتعزز السياحة التفاهم الثقافي والتواصل بين الشعوب، وذلك عندما يزور الناس دولًا أخرى ويتعرفون على عادات وثقافات مختلفة ويتعلمون التقدير للتنوع الثقافي، وهذا يساهم في تعزيز السلام والتعاون الدولي.