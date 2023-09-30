الرئيس السيسي: «العوز مش مشكلة.. والأزمة إنك تقبله ومتحاولش تغيره»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «العوز مش مشكلة، لكن المشكلة إنك تقبله، ومتبقاش مستعد تقاتل من أجل النهارده، واللي قبلنا أكيد حاولوا، دايما أكون أمين مع نفسي ومعاكم، لأن اللي كانوا قبلنا مصريين بيحبوا بلدهم ومتعلمين وفاهمين، ولكن يمكن حجم التحدي كان كبير أوي».

أضاف الرئيس خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، «كتير يقولوا الرئيس السادات عمل السلام، ومش مقدرين إن الحرب كان ليها تداعيات كبيرة للغاية على قدرة الدولة المصرية، ويصعب عليها تعيش كدولة في ظل هذا التحدي، حتى لو كان في دعم، لأن الدعم المطلوب مش للإنفاق العسكري بس، لكن الإنفاق الاستثماري أيضا».