عاجل.. الرئيس السيسي: مصر لم تلجأ للاستدانة حتى عام 1970

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أوضاعنا الاقتصادية صعبة، «لما بنطرح الأوضاع وبنقول الأوضاع صعبة وظروفنا صعبة من سنة 1980، وحتى اليوم، ليس الهدف منه الدفاع عن أنفسنا أو تكريس واقع، لكن الهدف منه نقول الحكاية علشان لازم نتخلص منها».

أضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، «يعني إيه إيراد ومصروف؟، ببساطة دخلي مش أد مصروفي، ومصر لم تستدن حتى عام 1970، لكن تداعيات الحرب فرضت على مصر لكي تتجاوز الحرب أن تتدخل الدولة في شراء موارد بالدين، وكان يوجد واقع من الخمسينيات حتى عام 1970، ثم واقع آخر من عام 1970 فيما بعد».