برلماني: كلمة الرئيس السيسي في «حكاية وطن» اتسمت بالمكاشفة وبث الأمل 

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، يأتي بمثابة كشف حساب لحقيقة ما خطت إليه الدولة المصرية بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من تحديات متلاحقة.

كلمة الرئيس ألقت الضوء على معركة الوعي

واعتبر «اللمعي»، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسمت بالمكاشفة والتي حملت حقائق عدة وألقت الضوء على معركة الوعي، وحقيقة ما يحاك بالدولة من محاولات لزرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن وهز الثقة بينه وبين المؤسسات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قناة السويس الجديدة كانت ملحمة وطنية متفردة جسدت اصطفاف الشعب خلف قيادته، بعدما تمكنت البنوك من جمع أكثر من 64 مليار جنيه من أبناء الشعب المصرى كشهادات استثمار، وهو ما يؤكد أهمية ذلك المشروع والذي تتطرق إليه الرئيس اليوم في حديثه بأنه كان مشروع نجح في التفاف المصريين حوله.

تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي

وأضاف «اللمعي»، أن المشروع لم يستهدف ازدواج قناة السويس فحسب، بل سعى لتحقيق مسار الاقتصادي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري حقيقي عالمي، والذي كان يحتاج لبنية أساسية تستهدف تحريك البضائع في كل مكان بأسرع وقت ممكن، كما بذلت الدولة جهود واسعة في تطوير المواني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن محافظة بورسعيد شهدت إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات خلال وقت قياسي، نتيجة لتوجيهات القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن إهداء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كتاب الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في آخر 9 سنوات للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد توثيق لحقيقة ما شرعت فيه الدولة من إنجازات غير مسبوقة.